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الخميس 14 كانون الثاني 2021 ساعة 11:47

إيران.. افتتاح 60 مشروعا تجاريا وصناعيا بالمناطق الحرة

إيران.. افتتاح 60 مشروعا تجاريا وصناعيا بالمناطق الحرة
وأوضح الامين العام لمنظمة المناطق التجارية الحرة والاقتصادية الخاصة خلال المراسم التي تمت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن المشاريع تشمل مصفاة للنفط الخام الفوق الثقيل و27 مشروعا اقتصاديا وللبنى التحتية في منطقة " قشم" جنوبي ايران، و4 مشاريع بناء أرصفة و15 مشروعا للبنى التحتية والصناعية في منطقة " أنزلي" شمالي البلاد.

وأشار أيضا الى تدشين مشاريع في جزيرة " كيش" ومشروعين صناعيين في منطقة " بارس الجنوبي " الخاصة فضلا عن وحدات انتاج الاستيل و4 وحدات صناعية أخرى في منطقة " سلفجكان" الاقتصادية جنوب العاصمة طهران، إضافة الى مشاريع صناعة القطعات الالكترونية للطائرات والمنظفات والمنتجات الصحية في منطقة " سهلان" (شمال شرق) و3 مشاريع بنى تحتية لوجستية وصناعية في منطقة " كاوة" جنوب طهران.

يذكر أن حجم الاستثمارات الموظفة بهذه المشاريع الوطنية تبلغ 94.6 تريليون ريال ( رسميا الدولار= 42 الف ريال) وتوفر 3200 فرصة عمل.
مصدر : وكالات
رقم : 910105
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