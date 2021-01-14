الصفحة الرئيسية
0
الخميس 14 كانون الثاني 2021 ساعة 11:57

مصرف ثالث يقرر قطع علاقاته بترامب ومنظمته

مصرف ثالث يقرر قطع علاقاته بترامب ومنظمته
وقال "بروفيشنال بنك" الذي يقع مقره في فلوريدا، والذي قدم لترامب في وقت سابق قرضا عقاريا بقيمة 11 مليون دولار، إنه لن يقوم بأي أعمال في المستقبل مع الرئيس أو منظمته، وفقا لما أوردته "بلومبرغ نيوز".

وأفادت "بلومبيرغ" نقلا عن وثيقة صدرت في يوليو أن "بنك بروفيشنال" كان يحتفظ بما يصل إلى 25 مليون دولار في حساب سوق المال لترامب ودفع حوالي مليون دولار كفائدة لهذا العام".

وأجرى المصرف أول عمل تجاري مع ترامب في عام 2018، حيث قدم قرضا عقاريا عندما اشترى منزل شقيقته في بالم بيتش، فلوريدا الذي تبلغ قيمته 18 مليون دولار. والقرض البالغة قيمته 11 مليون دولار به معدل فائدة 4.5 في المائة ويستحق في عام 2048.

في وقت سابق ذكرت "بلومبرغ" أن مصرف "دويتشه" لن يقوم بأي أعمال مستقبلية مع ترامب أو شركته إلى جانب مراقبة سداد القروض الحالية التي تبلغ أكثر من 300 مليون دولار.

كما أعلن بنك Signature ومقره نيويورك أنه سيغلق حسابات ترامب الشخصية التي يبلغ حجمها حوالي 5.3 مليون دولار بسبب "الاستياء والصدمة" التي حصلت بعد أحداث الشغب في الكابيتول.
مصدر : وكالات
رقم : 910108
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مناورات الجيش الإيراني.. اطلاق أنواع صواريخ كروز بحرية
مناورات الجيش الإيراني.. اطلاق أنواع صواريخ كروز بحرية
الرئيس روحاني: الحكومة تولي أهمية كبيرة للخدمات الالكترونية
الرئيس روحاني: الحكومة تولي أهمية كبيرة للخدمات الالكترونية
14 كانون الثاني 2021
خلفيات التنسيق الأميركي ‘‘الإسرائيلي‘‘ الاستخباري حول العدوان على سوريا
خلفيات التنسيق الأميركي ‘‘الإسرائيلي‘‘ الاستخباري حول العدوان على سوريا
14 كانون الثاني 2021
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
14 كانون الثاني 2021
"مارتن غريفيث".. تواطؤ فاضح مع تحالف العدوان وتجاهل لمعاناة اليمنيين
"مارتن غريفيث".. تواطؤ فاضح مع تحالف العدوان وتجاهل لمعاناة اليمنيين
14 كانون الثاني 2021
عصائب أهل الحق: الحشد يزداد قوة كلما استهدفته أمريكا وإسرائيل
عصائب أهل الحق: الحشد يزداد قوة كلما استهدفته أمريكا وإسرائيل
14 كانون الثاني 2021
أمريكا تضع رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي على لائحة العقوبات
أمريكا تضع رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي على لائحة العقوبات
14 كانون الثاني 2021
روحاني: سياسة البلطجة التي اتخذها ترامب هُزمت
روحاني: سياسة البلطجة التي اتخذها ترامب هُزمت
13 كانون الثاني 2021
انطلاق مناورات "اقتدار" بحرية الجيش الايراني في بحر عمان
انطلاق مناورات "اقتدار" بحرية الجيش الايراني في بحر عمان
13 كانون الثاني 2021
بومبيو.. الرجل الذي لم يصدقه أحد
بومبيو.. الرجل الذي لم يصدقه أحد
13 كانون الثاني 2021
عفرين السورية تلفّ عنقها حبال موت تركية.. وما خفي كان أشد ألماً!
عفرين السورية تلفّ عنقها حبال موت تركية.. وما خفي كان أشد ألماً!
13 كانون الثاني 2021
العدو الصهيونيّ الحاضر الغائب في حادثة اقتحام الكونغرس
العدو الصهيونيّ الحاضر الغائب في حادثة اقتحام الكونغرس
13 كانون الثاني 2021
رابطة علماء اليمن: قرار حكومة ترامب فضيحة سياسية
رابطة علماء اليمن: قرار حكومة ترامب فضيحة سياسية
12 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟