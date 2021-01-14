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الخميس 14 كانون الثاني 2021 ساعة 12:04

صحيفة كويتية تعلن موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة

صحيفة كويتية تعلن موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة
وأوضحت الصحيفة ،مساء أمس الأربعاء، أن رئيس الوزراء المستقيل سوف يأخذ وقته كاملاً لاختيار أعضاء حكومته الثالثة، مرجحة الإعلان عنها في مارس المقبل.

وأشارت إلى أن الشيخ صباح الخالد سيشرع فور تكليفه بإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة لتأليف الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن 16 نائباً وقعوا على بيان، أن "الكرة الآن أصبحت في ملعب الحكومة، وعليها أن تثبت جديتها في يد التعاون مع مجلس الأمة، خاصة بملف تعديل النظام الانتخابي".

كما أن البيان تضمن الحديث حول "المصالحة الوطنية، والمزيد من الحريات ومنع تعارض المصالح ورفاهية المجتمع وتوظيف الكويتيين وغيرها من المتطلبات".

وأمس الأربعاء تقدم رئيس الوزراء الكويتي باستقالته رسمياً إلى أمير البلاد الشيخ "نواف الأحمد الصباح"، بعد يوم من رفع أعضاء الحكومة استقالتهم إلى رئيس الحكومة، واضعين إياها تحت تصرفه.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن "تقديم استقالة الحكومة جاء في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية".
مصدر : وكالات
رقم : 910109
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