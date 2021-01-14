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الخميس 14 كانون الثاني 2021 ساعة 12:28

اليوم الاول من الاقفال العام في لبنان

اليوم الاول من الاقفال العام في لبنان
ففي اليوم الأول هناك بلدات التزمت بالاقفال وبالاجراءات الوقائية، اما أخرى فسجلت خروقات للقرار ولم تلتزم, شهد بعض الطرقات السريعة زحمة سير كثيفة، و السبب الزحمة هو حاجز لقوى الأمن الداخلي للتأكد من حسن سير الإقفال، بحسب ما أفادت المعلومات.

وفي العاصمة بيروت الشوارع خالية من المارة و تشهد مرور بعض السيارات و بعض محال التجارية و بيع المواد الغذائية فتحت ابوابها منذ الصباح.

وفي الشمال منطقة التزمت عكار بشكل كامل من ناحية منع التجول وإقفال المحال التجارية.

وفي البقاع تلتزم زحلة وشتورا حتى اللحظة بالاقفال باستثناء القوى الأمنية والأشخاص المستثنين من قرار الاقفال.

وعلى عكس المناطق التي ذُكرت أعلاه، سطّرت القوى الأمنية في حلبا في الشمال محاضر ضبط بحقّ لاجئين سوريين كانوا قد توجهوا الى أحد المصارف بأعداد كبيرة لسحب أموالٍ من ATM، مخالفين قرار الإقفال العام، وغير ملتزمين بالشروط الصحية المطلوبة.
مصدر : وكالات
رقم : 910113
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