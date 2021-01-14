سوريا.. ضخ كميات إضافية من البنزين والمشتقات النفطية للمحافظات

وأكد مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) المهندس أحمد الشماط في تصريح لوكالة (سانا)، أن الشركة بدأت ،صباح اليوم الخميس، زيادة كميات المشتقات النفطية في محطات الوقود بمحافظتي دمشق وريفها على أن تتم زيادة الضخ بشكل تدريجي إلى باقي المحافظات.



وأوضح الشماط أن زيادة كميات الضخ ستؤدي إلى انحسار تدريجي للازدحام الحاصل على محطات الوقود وعودة الأمور إلى ما كانت عليه.



وكانت وزارة النفط السورية، قد اصدرت بيانا الاحد الماضي أوضحت فيه حقيقة خفض نسبة البنزين الموزع على المحافظات، وقالت انه نتيجة تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها إلى القطر بسبب العقوبات والحصار الأمريكي الجائر ضد بلدنا، وبهدف الاستمرار في تأمين حاجات المواطنين وإدارة المخزون المتوفر وفق أفضل شكل ممكن؛ فقد تم وبشكل مؤقت تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة ١٧% وكميات المازوت بنسبة ٢٤%، واشارت إلى أن هذا الأمر مستمر لحين وصول التوريدات الجديدة التي يتوقع أن تصل قريباً بما يتيح معالجة هذا الأمر بشكل كامل.