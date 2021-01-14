تحذير أممي من إدراج حركة أنصار الله بقائمة الإرهاب

تحذير اممي شديد اللهجة للولايات المتحدة الاميركية من عواقب قرارها الاخير تصنيف حركة انصارالله في اليمن تنظيما ارهابيا، في بلد يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج ثمانين بالمئة من سكانه إلى المساعدات.



التحذير جاء على لسان مسؤول المساعدات في الامم المتحدة مارك لوكوك الذي اعتبر ان الخطوة الاميركية ستجر اليمن الى مجاعة على نطاق لم يشهده العالم منذ اربعين عاما. كاشفا عن وجود اكثر من ستة عشر مليون شخص سيعانون الجوع هذا العام اضافة الى خمسين الف شخص يتضورون جوعا فضلا عن خمسة ملايين على بعد خطوة من المجاعة وحث لوكوك واشنطن على العدول عن قرارها.



ووصف المسؤول الاممي في افادة لمجلس الامن الدولي المخاطرة كبيرة للغاية، معبرا عن خشيته من محاصرة المنظمة الدولية بقصد او بدون قصد بالاجراءات الاميركية.



واعتبر لوكوك ان اصدار التصاريح والاعفاءات الاميركية لوكالات الاغاثة بمواصلة العمل لن يمنع حدوث المجاعة في اليمن والذي يعتمد بالكامل تقريبا على الواردات، مشيرا الى ان وكالات الاغاثة لا يمكنها ان تحل نظام الاستيراد التجاري موضحا ان العائلات خائفة من عدم وصول المزيد من الإمدادات الغذائية إلى البلاد ولفت الى ان الشركات اليمنية التي تستورد معظم الطعام تستخدم كلمات مثل كارثة وخراب وما لا يمكن تصوره عندما تصف ما تخشى حدوثه.



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل ايام اعلن ان القرار الذي اتخذته بلاده ضد حركة انصار الله سيبدا سريانه في التاسع عشر من الشهر الجاري وهو اخر يوم لادارة الرئيس دونالد ترامب في البيت الابيض.وقال بومبيو إن وزارة الخزانة الأمريكية ستقدم تصاريح لبعض الأنشطة الإنسانية ولبعض التعاملات المرتبطة بالسلع الحيوية مثل الطعام والأدوية.