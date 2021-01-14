الصفحة الرئيسية
0
الخميس 14 كانون الثاني 2021 ساعة 12:47

بايدن يخطط لحملة تنظيف شاملة للبيت الأبيض

بايدن يخطط لحملة تنظيف شاملة للبيت الأبيض
وذكرت قناة "NBC NEWS" إن إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن تخطط للقيام بحملة تنظيف شاملة للبيت الأبيض قبل أسبوع من تنصيب بايدن رئيسا، ومن مغادرة ترامب البيت الأبيض إلى منتجع Mar-a-Lago في فلوريدا.

وتظهر العقود الحكومية وأوامر الشراء التي راجعتها القناة أن تكلفة التنظيف الإضافي تبلغ حوالي نصف مليون دولار.

وعملية التنظيف التي سيتم القيام بها تختلف عن سابقاتها التي كان يقوم بها مستخدمو البيت الأبيض ومدبرات المنازل، وذلك بعد إصابة ترامب وأكثر من 40 شخصا مقربا منه بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت ،يوم أمس الأربعاء، أن بايدن سيبقى في "بلير هاوس" في الليلة السابقة لحفل التنصيب، الذي قال ترامب إنه لن يحضره.

وكان مصدر أمريكي مطلع كشف لصحيفة "بولتيكو" أن البيت الأبيض سيشهد عملية تنظيف "شاملة وعميقة" قبل انتقال المرشح بايدن إليه بعد مراسم التنصيب، مشيرا إلى أن المبنى سيخضع أيضا لـ"خدمات التغشية المطهرة" لتنظيف الهواء بعد رحيل فريق ترامب.
مصدر : وكالات
رقم : 910117
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مناورات الجيش الإيراني.. اطلاق أنواع صواريخ كروز بحرية
مناورات الجيش الإيراني.. اطلاق أنواع صواريخ كروز بحرية
الرئيس روحاني: الحكومة تولي أهمية كبيرة للخدمات الالكترونية
الرئيس روحاني: الحكومة تولي أهمية كبيرة للخدمات الالكترونية
14 كانون الثاني 2021
خلفيات التنسيق الأميركي ‘‘الإسرائيلي‘‘ الاستخباري حول العدوان على سوريا
خلفيات التنسيق الأميركي ‘‘الإسرائيلي‘‘ الاستخباري حول العدوان على سوريا
14 كانون الثاني 2021
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
14 كانون الثاني 2021
"مارتن غريفيث".. تواطؤ فاضح مع تحالف العدوان وتجاهل لمعاناة اليمنيين
"مارتن غريفيث".. تواطؤ فاضح مع تحالف العدوان وتجاهل لمعاناة اليمنيين
14 كانون الثاني 2021
عصائب أهل الحق: الحشد يزداد قوة كلما استهدفته أمريكا وإسرائيل
عصائب أهل الحق: الحشد يزداد قوة كلما استهدفته أمريكا وإسرائيل
14 كانون الثاني 2021
أمريكا تضع رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي على لائحة العقوبات
أمريكا تضع رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي على لائحة العقوبات
14 كانون الثاني 2021
روحاني: سياسة البلطجة التي اتخذها ترامب هُزمت
روحاني: سياسة البلطجة التي اتخذها ترامب هُزمت
13 كانون الثاني 2021
انطلاق مناورات "اقتدار" بحرية الجيش الايراني في بحر عمان
انطلاق مناورات "اقتدار" بحرية الجيش الايراني في بحر عمان
13 كانون الثاني 2021
بومبيو.. الرجل الذي لم يصدقه أحد
بومبيو.. الرجل الذي لم يصدقه أحد
13 كانون الثاني 2021
عفرين السورية تلفّ عنقها حبال موت تركية.. وما خفي كان أشد ألماً!
عفرين السورية تلفّ عنقها حبال موت تركية.. وما خفي كان أشد ألماً!
13 كانون الثاني 2021
العدو الصهيونيّ الحاضر الغائب في حادثة اقتحام الكونغرس
العدو الصهيونيّ الحاضر الغائب في حادثة اقتحام الكونغرس
13 كانون الثاني 2021
رابطة علماء اليمن: قرار حكومة ترامب فضيحة سياسية
رابطة علماء اليمن: قرار حكومة ترامب فضيحة سياسية
12 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟