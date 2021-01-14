الصفحة الرئيسية
0
الخميس 14 كانون الثاني 2021 ساعة 14:58

برلماني عراقي يحذر من ‘‘فرض‘‘ شركة أجنبية لادارة الملاحة الجوية

برلماني عراقي يحذر من ‘‘فرض‘‘ شركة أجنبية لادارة الملاحة الجوية
وقال المعموري ،في بيان على هامش الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة الخدمات والاعمار النيابية، ان "هناك جهات تمارس الضغط من أجل فرض شركة أجنبية لإدارة الملاحة الجوية المحلية"، مؤكداً في الوقت ذاته على "الاعتماد على الخبرات الوطنية العاملة في الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية".

واضاف النائب العراقي ان "هذا الاجتماع نظم على اثر الزيارة الميدانية التي قمنا بإجرائها قبل أيام لمقر الشركة مع عدد من السادة النواب"، مبيناً أنه "تم استعراض المشاكل والتحديات التي تتعرض لها الشركة العراقية وبالتحديد ملف إدارة الملاحة الجوية المحلية".

وتابع المعموري انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة إمكانية إنهاء التعاقد مع الشركات الأجنبية لإدارة ملف الملاحة الجوية"، لافتا الى "اتخاذ عدد من التوصيات وبما يعود بالنفع على البلاد بصورة عامة ويعزز الثقة بالكفاءات والخبرات الوطنية".

وأوضح المعموري إننا "نبحث عن تنويع مصادر الإيرادات المالية والتخلص من التعاقدات المكلفة مع الشركات الأجنبية"، منوهاً إلى "أهمية فسح المجال للشركة العراقية للنهوض بواقع النقل الجوي الذي يعد من أهم القطاعات التي تعود بالأموال الطائلة للخزينة ويحافظ على سيادة الدولة".

واكد النائب العراقي ان "العقد السابق لإدارة الملاحة الجوية والمبرم مع شركة "سيركو" الأجنبية قد انتهى مع نهاية العام المنصرم"، مشيراً إلى ان "العقد في الظاهر كان مع شركة أجنبية إلا أن الكفاءات العراقية هي من تدير ملف الملاحة الجوية في الواقع".

وحذر المعموري من وجود "جهات تمارس الضغط من أجل التعاقد من جديد مع شركة أجنبية لإدارة الملاحة الجوية المحلية"، مؤكداً على "وجوب الاعتماد على الملاكات الوطنية والكفاءات العاملة في الشركة العامة لمسك زمام أمور خدمات الملاحة الجوية العراقية".
مصدر : السومرية
رقم : 910140
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لأول مرة .. الغواصة الإيرانية ‘‘فاتح‘‘ تطلق طوربيدا بالمناورات البحرية
لأول مرة .. الغواصة الإيرانية ‘‘فاتح‘‘ تطلق طوربيدا بالمناورات البحرية
مناورات الجيش الإيراني.. اطلاق أنواع صواريخ كروز بحرية
مناورات الجيش الإيراني.. اطلاق أنواع صواريخ كروز بحرية
14 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني: الحكومة تولي أهمية كبيرة للخدمات الالكترونية
الرئيس روحاني: الحكومة تولي أهمية كبيرة للخدمات الالكترونية
14 كانون الثاني 2021
خلفيات التنسيق الأميركي ‘‘الإسرائيلي‘‘ الاستخباري حول العدوان على سوريا
خلفيات التنسيق الأميركي ‘‘الإسرائيلي‘‘ الاستخباري حول العدوان على سوريا
14 كانون الثاني 2021
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
14 كانون الثاني 2021
"مارتن غريفيث".. تواطؤ فاضح مع تحالف العدوان وتجاهل لمعاناة اليمنيين
"مارتن غريفيث".. تواطؤ فاضح مع تحالف العدوان وتجاهل لمعاناة اليمنيين
14 كانون الثاني 2021
عصائب أهل الحق: الحشد يزداد قوة كلما استهدفته أمريكا وإسرائيل
عصائب أهل الحق: الحشد يزداد قوة كلما استهدفته أمريكا وإسرائيل
14 كانون الثاني 2021
أمريكا تضع رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي على لائحة العقوبات
أمريكا تضع رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي على لائحة العقوبات
14 كانون الثاني 2021
روحاني: سياسة البلطجة التي اتخذها ترامب هُزمت
روحاني: سياسة البلطجة التي اتخذها ترامب هُزمت
13 كانون الثاني 2021
انطلاق مناورات "اقتدار" بحرية الجيش الايراني في بحر عمان
انطلاق مناورات "اقتدار" بحرية الجيش الايراني في بحر عمان
13 كانون الثاني 2021
بومبيو.. الرجل الذي لم يصدقه أحد
بومبيو.. الرجل الذي لم يصدقه أحد
13 كانون الثاني 2021
عفرين السورية تلفّ عنقها حبال موت تركية.. وما خفي كان أشد ألماً!
عفرين السورية تلفّ عنقها حبال موت تركية.. وما خفي كان أشد ألماً!
13 كانون الثاني 2021
العدو الصهيونيّ الحاضر الغائب في حادثة اقتحام الكونغرس
العدو الصهيونيّ الحاضر الغائب في حادثة اقتحام الكونغرس
13 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟