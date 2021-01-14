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الخميس 14 كانون الثاني 2021 ساعة 15:13

السراج يبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية مع عدد من النواب

السراج يبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية مع عدد من النواب
ووفق المكتب الإعلامي للسراج، فقد "شهد الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع والقضايا المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي ومسارات حل الأزمة الليبية والصعوبات التي تواجه الحوار السياسي"، كما ناقش المشاركون "تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على الإعداد وتهيئة الأجواء والبيئة الآمنة لإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين".

وأوضح المكتب الإعلامي أن المجتمعين أعربوا في هذا الإطار عن "ارتياحهم للاتفاق حول إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تحت إشراف الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بموعد إجرائها في 24 ديسمبر 2021، والتزام كافة الأطراف بنتائجها".

من جهة أخرى، ناقش المجتمعون الوضع الاقتصادي بعد قرار توحيد سعر صرف الدينار الليبي وإجراءات معالجة الآثار المترتبة عليه، بالإضافة إلى "قضية تجميد إيرادات النفط وانعكاساتها على عمل الحكومة ووضع الميزانية".
مصدر : وكالات
رقم : 910145
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