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الخميس 14 كانون الثاني 2021 ساعة 16:49

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية
وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني إن جنود الاحتلال داهموا القريتين المتجاورتين بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية وشرعوا بحملة اعتقالات بعد مداهمة منازل المواطنين، ووصل عدد المعتقلين فيهما إلى أكثر من 23 شابا.

كما نشر الجنود ملصقات تهديد في أرجاء القريتين تحذر من عمليات رشق الحجارة.

وعُرف من المعتقلين كل من محمد ابو عليا وشادي نعسان وحمد الله نعسان وعياش ابو عليا ومعتصم مفيد ابو عليا وقصي ابو عليا ورائد غازي نعسان وعدي نعسان ومحمد  نعسان ونعسان نعسان ومجاهد  نعسان وعلي الحج محمد ومعاذ ابو عليا وايوب ابو عليا وايمن ابو عليا وبسام ابو عليا وماهر الناجي وضياء جلال ومحيي حمايل ويمان بعيرات وأحمد بعيرات وجعفر صفا وعباس أبو عليا، كما اعتقل الجنود الشاب محمد ثائر عزيزة من محافظة رام الله.

وفي مدينة جنين، داهم الجنود بلدة صانور القريبة واعتقلوا الشابين داود غربية وفارس عيسة، كما اعتقلوا الشيخ رأفت أبو شريفة من مدينة طولكرم.
مصدر : وكالات
رقم : 910168
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