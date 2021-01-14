إستمرار الخروقات العدو الصهيوني للبنان إنتهاك لقرار مجلس الأمن

واكدت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي ان خطف المواطن اللبناني حسن قاسم زهرة إعتداءً صارخاً وإنتهاكاً لحقوق الإنسان وإصراراً على الإستمرار بالأعمال العدوانية تجاه لبنان وسيادته.



وطالبت وزيرة الدفاع، المجتمع الدولي لا سيما الأمم المتحدة، على حمل الاحتلال الاسرائيلي الإلتزام بتطبيق القرارات الدولية، ووقف الإعتداءات المتواصلة على المواطنين والأراضي والأجواء اللبنانية .



وشكرت وزيرة الدفاع، الجهود والإتصالات التي قامت بها قيادة الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لإطلاق سراح المواطن حسن قاسم زهرة (مهنته راعي) والذي تم خطفه من قبل العدو الإسرائيلي في محلة بسطرة - كفرشوبا بتاريخ 2021/1/12