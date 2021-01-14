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الخميس 14 كانون الثاني 2021 ساعة 18:54

"الجبهة الديمقراطية" تدعو اللاجئين الفلسطينيين في لبنان للإلتزام بالإغلاق

"الجبهة الديمقراطية" تدعو اللاجئين الفلسطينيين في لبنان للإلتزام بالإغلاق
واعتبرت الجبهة اليوم الخميس في نداء الى ​الشعب الفلسطيني​ أن لبنان وصل الى مرحلة شديدة الخطورة لجهة الانتشار الواسع بإصابات كورونا واستنفاذ المؤسسات الصحية اللبنانية لكل طاقاتها، ما يتطلب من الجميع المساهمة بالتوعية المجتمعية والتحذير من خطورة اي استهتار او اهمال قد تشهده مخيماتنا، فشعبنا يملك من الوعي الكافي ما يجعله قادرا على حماية نفسه من هذا الوباء، خاصة وان النظام الصحي الفلسطيني، كما اللبناني، غير قادر على مواكبة مخاطر المرحلة القادمة.

ودعت الجبهة وكالة الغوث (الانروا)الى اعلان الاستنفار الشامل بمراكزها الصحية، والتعاطي مع يحدث بشكل مختلف عن السابق لجهة توفير الحد الادنى من المتطلبات الحياتية التي تضمن بقاء الناس في منازلها، وذلك من خلال خطة طوارئ صحية واغاثية عاجلة وسريعة. كما دعت الجبهة جميع الهيئات العاملة في مجال الاغاثة الى توحيد جهودها وتنسيق عملها، بما يضمن ان المساعدات ستقدم الى مستحقيها، بعيدا عن المحسوبيات والاعتبارات الفئوية الضارة.

يعيش في لبنان أكثر من نصف مليون فلسطيني في أكثر 15 مخيم في الاوضاع المعيشية و الحياتية الصعبة.
رقم : 910183
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