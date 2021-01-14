الصفحة الرئيسية
0
الخميس 14 كانون الثاني 2021 ساعة 18:58

قائد "فاطميون": لم يستهدف أي من مقراتنا جراء العدوان الاسرائيلي

قائد "فاطميون": لم يستهدف أي من مقراتنا جراء العدوان الاسرائيلي
وشدد قائد "فيلق فاطميون" خلال حديثه لوكالة تسنيم الايرانية للأنباء على أن الطيران الحربي للكيان الاسرائيلي استهدف ليل أمس الأربعاء مواقع للجيش السوري في منطقة واقعة بين مدينتي دير الزور والبوكمال السوريتين، وقد استشهد عدد من الجنود والضباط السوريين جراء العدوان.

واشار الى أنه وعلى الرغم مما تثيره وسائل الاعلام الغربية بهذا الخصوص فلم يقصف أي مقر من مقرات الفيلق كما انه لم يستشهد أي مقاتل من المقاتلين الأفغان جراء العدوان.

ونوه الى أن الكيان الصهيوني ووسائل الاعلام التي تقف الى جنبه يتصور انه سيتمكن من بث الرعب والخوف في نفوس قيادات ومقاتلي "فاطميون" بالترويج لمثل هذه الاخبار، ولا يعلم انه سيسهم في الاسراع بزواله على يد محور المقاومة باستخدامه هذا الاسلوب.
رقم : 910184
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تظاهرة ضد مجاهدي خلق في ألبانيا
تظاهرة ضد مجاهدي خلق في ألبانيا
مصادر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يزور هيئة الحشد الشعبي ويلتقي قادتها
مصادر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يزور هيئة الحشد الشعبي ويلتقي قادتها
14 كانون الثاني 2021
توتر جديد بين البحرين وقطر عقب المصالحة الخليجية
توتر جديد بين البحرين وقطر عقب المصالحة الخليجية
14 كانون الثاني 2021
لأول مرة .. الغواصة الإيرانية ‘‘فاتح‘‘ تطلق طوربيدا بالمناورات البحرية
لأول مرة .. الغواصة الإيرانية ‘‘فاتح‘‘ تطلق طوربيدا بالمناورات البحرية
14 كانون الثاني 2021
مناورات الجيش الإيراني.. اطلاق أنواع صواريخ كروز بحرية
مناورات الجيش الإيراني.. اطلاق أنواع صواريخ كروز بحرية
14 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني: الحكومة تولي أهمية كبيرة للخدمات الالكترونية
الرئيس روحاني: الحكومة تولي أهمية كبيرة للخدمات الالكترونية
14 كانون الثاني 2021
خلفيات التنسيق الأميركي ‘‘الإسرائيلي‘‘ الاستخباري حول العدوان على سوريا
خلفيات التنسيق الأميركي ‘‘الإسرائيلي‘‘ الاستخباري حول العدوان على سوريا
14 كانون الثاني 2021
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
14 كانون الثاني 2021
"مارتن غريفيث".. تواطؤ فاضح مع تحالف العدوان وتجاهل لمعاناة اليمنيين
"مارتن غريفيث".. تواطؤ فاضح مع تحالف العدوان وتجاهل لمعاناة اليمنيين
14 كانون الثاني 2021
عصائب أهل الحق: الحشد يزداد قوة كلما استهدفته أمريكا وإسرائيل
عصائب أهل الحق: الحشد يزداد قوة كلما استهدفته أمريكا وإسرائيل
14 كانون الثاني 2021
أمريكا تضع رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي على لائحة العقوبات
أمريكا تضع رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي على لائحة العقوبات
14 كانون الثاني 2021
روحاني: سياسة البلطجة التي اتخذها ترامب هُزمت
روحاني: سياسة البلطجة التي اتخذها ترامب هُزمت
13 كانون الثاني 2021
انطلاق مناورات "اقتدار" بحرية الجيش الايراني في بحر عمان
انطلاق مناورات "اقتدار" بحرية الجيش الايراني في بحر عمان
13 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟