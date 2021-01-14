وشدد قائد "فيلق فاطميون" خلال حديثه لوكالة تسنيم الايرانية للأنباء على أن الطيران الحربي للكيان الاسرائيلي استهدف ليل أمس الأربعاء مواقع للجيش السوري في منطقة واقعة بين مدينتي دير الزور والبوكمال السوريتين، وقد استشهد عدد من الجنود والضباط السوريين جراء العدوان.



واشار الى أنه وعلى الرغم مما تثيره وسائل الاعلام الغربية بهذا الخصوص فلم يقصف أي مقر من مقرات الفيلق كما انه لم يستشهد أي مقاتل من المقاتلين الأفغان جراء العدوان.



ونوه الى أن الكيان الصهيوني ووسائل الاعلام التي تقف الى جنبه يتصور انه سيتمكن من بث الرعب والخوف في نفوس قيادات ومقاتلي "فاطميون" بالترويج لمثل هذه الاخبار، ولا يعلم انه سيسهم في الاسراع بزواله على يد محور المقاومة باستخدامه هذا الاسلوب.