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الخميس 14 كانون الثاني 2021 ساعة 19:09

رحلة "أبوظبي - تل أبيب" ب15 دولارا فقط..على حساب فلسطين!

رحلة "أبوظبي - تل أبيب" ب15 دولارا فقط..على حساب فلسطين!
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن شركة الطيران منخفضة التكلفة (طيران اقتصادي) "ويز إير أبوظبي"، افتتحت قاعدة لها في مطار أبوظبي الدولي.

وأوضحت أن الشركة المذكورة بدأت في بيع تذاكرها اليوم الخميس، من أبوظبي إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، حيث تشمل تذكرة الطيران الذهاب والعودة بسعر يبدأ من 49 شيكل، وذلك بالنسبة للمشتركين في نادي "ويز"، والمتاح للجميع الانضمام إليه على موقع الشركة الإلكتروني.

وبحسب الصحيفة كانت "ويز إير" أعلنت الإثنين الماضي، مع افتتاح قاعدتها الجديدة في أبوظبي إطلاق رحلة طيران إلى اليونان بسعر درهم واحد فقط (0.27 دولار) للتذكرة، لسكان دولة الإمارات، وذلك بمناسبة العام الجديد 2021.

وفور إعلان الشركة عن إطلاق الرحلات منخفضة السعر إلى تل أبيب، بدأ الكثير من الإسرائيليين في إجراء عملية الحجز وفق المصدر ذاته.

يذكر أن الشركة مشروع مشترك بين شركة "ويز إير" المجرية للطيران منخفض التكلفة، وشركة أبوظبي التنموية القابضة.

وأضافت الصحيفة: "جدير بالذكر أن أبوظبي مغلقة حاليا أمام السياح، ولكن من المتوقع أن تقلع الرحلة الأولى في غضون شهر تقريبا، وفي ذلك الوقت قد يتغير الوضع".

وأمس الأربعاء، صادقت الحكومة الإماراتية نهائيا على إعفاء الإسرائيليين من الحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي الإماراتية، وذلك بموجب اتفاقية إعفاء متبادل تم توقيعها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن المقرر تفعيل الإعفاء المتبادل من التأشيرة لمواطني "إسرائيل" والإمارات، بعد 30 يوما من المصادقة على الاتفاق، أي في الثالث عشر من فبراير/شباط المقبل.

ووقعت الإمارات و"إسرائيل" و في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاق التطبيع في البيت الأبيض بواشنطن برعاية دونالد ترامب، ومنذ ذلك الحين وقعت الدولتان العديد من الاتفاقات في مجالات مختلفة بما في ذلك التجارة والاستثمار والرياضة والسياحة والطيران وغيرها.

ولقي اتفاق التطبيع بين الكيان الصهيوني والامارات، ردود فعل غاضبة من قبل الفلسطينيين بمختلف فصائلهم كذلك في الاوساط العربية والاسلامية الاخرى، واصفين ذلك بأنه مكافأة مجانية للعدو الصهيوني المحتل على جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني.
مصدر : وكالات
رقم : 910186
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