تواصل ردود الفعل اللبنانية المستنكرة لخطف الراعي اللبناني ‘‘حسن زهرة‘‘

وفي السياق اعتبر مسؤول في الحزب السوري القومي الاجتماعي "أسامة القادري" في تصريح، اليوم الخميس أن قيام قوات الاحتلال الصهيوني باختطاف الشاب حسن زهرة من خراج مزرعة بسطره في خراج كفرشوبا، يندرج في سياق الاعتداءات الصهيونية التي تستبيح سيادة لبنان وتهدد أمن مواطنيه.



واشار الى أن زهرة، راع يعمل لكسب لقمة العيش، اختطفه الاحتلال من الأرض اللبنانية، وهذا اعتداء على كل لبنان.



وأعلن ان “منفذية حاصبيا متضامنة مع عائلة الشاب المختطف، وتدعو الجهات المعنية الى المزيد من الضغوط بواسطة قوات الطوارئ الدولية لإطلاق سراحه”، مشددا على “أن الاعتداءات الصهيونية لن تنل من إرادة أهلنا المصممة على الصمود والبقاء في أرضنا وقرانا، وعلى استمرار النضال حتى تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا”.



وطالب عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تصريح، من الحكومة اللبنانية والجهات المعنية ب"تفعيل اتصالاتهم للافراج عن المواطن اللبناني حسن زهرة الذي اختطفه جيش العدو الاسرائيلي منذ يومين من منطقة مزارع شبعا المحررة وتنصلوا من وعدهم لقوة اليونيفيل بالافراج عنه بالامس.



ولم يحصل ذلك لاننا اعتدنا على تضليل واكاذيب الاسرائيلي وضربه بعرض الحائط بكل المواثيق والقرارات واستمراره بسياسته العدوانية واحدى وجوهها خطف هذا المواطن وعدم اطلاقه مما يحمل مسوولية إضافية لكل الجهات المعنية بالاستقرار والامن الدوليين للضغط على الكيان الصهيوني والافراج عن المواطن حسن زهرة من دون اي تاخير لان هذه الممارسات قرصنة واضحة واعتداء على حقوق الانسان وانتهاك لسيادة وطننا.



وبدورها دانت ​هيئة أبناء العرقوب​ و​مزارع شبعا​ في جنوب لبنان ، إقدام قوات الإحتلال الصهيوني على اختطاف الراعي حسن زهرة من مزرعة بسطرة المحررة وهي إحدى مزارع شبعا اللبنانية.



ونددت الهيئة، في بيان امس الاربعاء ، بالخروقات والإعتداءات الصهيونية المتكررة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا داعية ​الأمم المتحدة​ وقواتها إلى وضع حد لهذا العدوان المتواصل من قبل قوات الإحتلال.



كما أعربت عن استغرابها ادعاءات الناطق بإسم جيش الإحتلال المدعو افيخاي أدرعي التي تزعم بأنه تم خطف الراعي زهرة بعدما دخل اراضي إسرائيلية، مذكرة أدرعي وغيره بأن تراب مزارع شبعا وتلال ​كفرشوبا​ لم ولن يصبح غير لبناني مهما طال الزمن.,



ودعت الهيئة ​الحكومة اللبنانية​ إلى تقديم شكوى لدى ​مجلس الأمن الدولي​ والمحافل الدولية ضد قوات الاحتلال، كما دعت قوات "اليونيفيل" للتحرك سريعا وإطلاق سراح زهرة ووقف العدوانية الصهيونية المتمادية منذ فترة.



وكانت قد قدمت الجمهورية اللبنانية شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بعد اختطاف كيان الاحتلال الاسرائيلي الراعي اللبناني حسن زهرة من مزرعة بسطرة، عصر الإثنين الماضي، وذلك عبر مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي.



ورفعت السفيرة اللبنانية مدللي الشكوى إلى كل من الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن المندوب الدائم لتونس طارق الأدب، وطالبت الشكوى بإطلاق سراح الراعي فورا، وبموقف حازم بإدانة هذه الاعتداءات الإسرائيلية.

