توتر جديد بين البحرين وقطر عقب المصالحة الخليجية

خاص (إسلام تايمز) - بعد مرور 10 أيام على المصالحة الخليجية مع قطر، وجهت البحرين اليوم الخميس أو اتهام للسلطات القطرية بمحاولة ما أسمته تجنيد مواطن بحريني ألقت القبض عليه في البحر للعمل كجاسوس لدى الدوحة.