توتر جديد بين البحرين وقطر عقب المصالحة الخليجية

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية البحرينية مقطعًا مصورًا متداولًا على عدد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، أفاد فيه المواطن“مكي علي كويد“ من أهالي سترة، بمحاولة الأمن القطري تجنيده بعد القبض عليه في البحر، واقتياده وقاربه إلى الدوحة، على أن يتلقى راتبًا شهريًا قدره 10 آلاف ريال قطري، وإطلاق سراحه وإعادته إلى البحرين، مقابل تزويد الجهات القطرية بمعلومات عن تحركات الأجهزة الأمنية البحرينية في منطقة سترة“.
ونقل موقع "إسلام تايمز
"، عن الحساب أنه تم استدعاء المواطن ”مكي علي كويد“ للاستماع إلى إفادته التفصيلية بشأن الواقعة، والتي تعد تدخلًا خطيرًا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وتخل بالاتفاقيات الأمنية، والالتزامات الواجبة وفق منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وعلاقات حسن الجوار، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بدورها، قالت وزارة الداخلية في البحرين، اليوم، إن ما جرى تداوله من قبل قناة الجزيرة القطرية، حول وضع النزيل زهير جاسم محمد عباس (40 عاما) والمحكوم بالمؤبد في عدد من القضايا الإرهابية في عزل انفرادي ”غير صحيح“.
وأكد البيان أن ”الحالة الصحية للمذكور طبيعية، ويحصل على كافة الحقوق المقررة، كبقية النزلاء في إطار تطبيق قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية وتسري عليه كافة القواعد والأنظمة التي تسري على جميع النزلاء دون استثناء“.
وكشفت الوزارة عن قيامها ”بدعوة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، من قبيل الشفافية، لزيارة النزيل والتأكد من حالته، مضيفة أنها تقوم بواجباتها الإنسانية والقانونية بكل شفافية ونزاهة، تجاه أي نزيل، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى أي شائعات مغرضة“.
وفي 5 يناير/كانون الثاني الجاري، عقدت القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي شارك للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/ حزيران 2017.