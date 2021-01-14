خاص (إسلام تايمز) - أفادت مصادر عراقية مساء الخميس، إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قام بزيارة إلى المقر الرئيسي لهيئة الحشد الشعبي في العاصمة بغداد.