وقالت المصادر في حديث لموقع "إسلام تايمز
"، إن "رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي توجه قبل قليل إلى المقر الرئيسي لهيئة الحشد الشعبي ببغداد وسيتجمع برئيسها فالح الفياض وقادتها"، دون الخوض في التفاصيل.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد وضعت يوم الجمعة الماضي، فالح الفياض على لائحة العقوبات بذرائع واهية، فيما وضعت أمس رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي أبو فدك المحمداوي على لائحة العقوبات الدولية.
ويعد الحشد الشعبي أحد المؤسسات الأمنية العراقية بموجب قرار من الحكومة ومصادقة البرلمان في عهد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي.
وخاض الحشد الشعبي معارك ضارية ضد تنظيم داعش الإرهابي عقب احتلاله لمساحات واسعة من مناطق العراق عام 2014، وجاء تشكيل الحشد الشعبي بفتوى من المرجع الديني في النجف الأشرف آية الله العظمى السيد علي السيستاني والتي عُرفت بـ"فتوى الجهاد الكفائي".