تظاهرة ضد مجاهدي خلق في ألبانيا

وذكر موقع "أشرف نيوز"، إن عدداً كبيراً من أهالي مدينة "مانزا" بمقاطعة دوريس الألبانية، نظموا وقفة احتجاجية ضد عناصر منافقي خلق الذين يتخدون من هذه المدينة معسكراً لهم يدعى "أشرف 3" الذي يشهد تفشياً لفيروس كورونا.



وأشار الموقع بحسب مراسله إن "سكان مدينة مانزا خرجوا اليوم بوقفة احتجاجية بالمدينة ضد وجود منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بسبب إحتلال عناصر المنظمة للمقبرة العامة".



وطالب المحتجون السلطات الألبانية بوقف تجاوزات قيادة منظمة مجاهدي خلق وقيامها باستغلال المقبرة العاملة واحتلالها لمدينة مانزا.



وقال أحد المحتجين في حديث لموقع "أشرف نيوز"، "إن هذا الفضاء (المقبرة) يجب أن يكون متاحًا فقط للسكان الأصليين وليس لأولئك الذين قدموا من إيران".

وفي سياق متصل، وعلى عادتها، زعمت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية إن "الاحتجاجات التي خرجت بمدينة مانزا ضدها كانت صغيرة وإنها بتحريض من قبل عناصر تعمل لحساب النظام الإيراني".



وزعمت المنظمة على لسان أحد قادتها إن "التعايش بين عناصر مجاهدي خلق وسكان مدينة مانزا ودي للغاية، لكن عناصر معينة في القرية يساء استغلالها من قبل النظام الإيراني"، معتبراً الوقفة الاحتجاجية بأنها تهديد أمني لعناصر منظمة مجاهدي خلق.