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الخميس 14 كانون الثاني 2021 ساعة 21:04

الخارجية الروسية : حجب حسابات ترامب "انفجار نووي"!

الخارجية الروسية : حجب حسابات ترامب "انفجار نووي"!
وقالت زاخاروفا: "منذ أيام، حجبت جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية الكبرى (فيسبوك وتويتر) حسابات دونالد ترامب، دون قرار من المحكمة أو رأي من المؤسسات، بل قاموا بحجب حسابات رسمية تملك الملايين من الجماهير".

وأضافت زاخاروفا: "قرار منصات الإنترنت الأمريكية بحجب رئيس الدولة (دونالد ترامب) يمكن مقارنته بانفجار نووي في البيئة السيبرانية: الدمار ليس المشكلة بل العواقب".

وبعد ساعات فقط من حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، نهائيًا من "تويتر"، تعهد أنصاره أنهم سيتركون المنصة أيضا.

وانتشر ترند "وداعا تويتر" من صباح يوم السبت، وقال أحد المستخدمين، وداعا أصدقاء "تويتر" وسأراكم على "بارليه"، مشيرًا إلى بديل لتويتر الذي يحظى بشعبية لدى المحافظين.

ويرى مراقبون ان ترامب تورط في ارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة عبر التحريض على العنف ضد خصومه الديمقراطيين حيث حرض انصاره على اقتحام مبنى الكونغرس وممارسة النهب والدمار والقتل فيه.
مصدر : وكالات
رقم : 910202
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