اليمن..العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على عدة محافظات

ففي مارب شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 12 غارة على مديرية جبل مراد.



وفي صعدة شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 4 غارات على مديرية الظاهر.



وفي عمران شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على مديرية حرف سفيان.