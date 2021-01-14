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الخميس 14 كانون الثاني 2021 ساعة 22:04
اليمن..العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على عدة محافظات
ففي مارب شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 12 غارة على مديرية جبل مراد.
وفي صعدة شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 4 غارات على مديرية الظاهر.
وفي عمران شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على مديرية حرف سفيان.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
910215
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