‘‘ اقتدار 99 ‘‘ استعداد ايراني من نوع آخر

ورصدت القوات البحرية قطعة أجنبية كانت تغوص بالقرب من محيط المناورات، وتنوي الإقتراب من منطقتها، على الفور وجهت القوات لها إنذارا بالمغادرة بعد أن تعرّفت عليها. فاضطرت للمغادرة.



وتمكنت القطع البحرية العائمة في المناورات من تدمير الأهداف الإفتراضية بصواريخ كروز بمدياتها المختلفة، كما قامت غواصة فاتح المحلية الصنع، بإطلاق طوربيداتها من أعماقِ البحر ولأولِ مرة.



وكان المتحدث باسم المناورات العميد حمزه علي كاوياني قد قال "اليوم كان يوم توالي دوي صواريخ بحرية الجيش التي انطلقت من على المدمرات والبوارج المزودة بالصواريخ لتدك أهدافها في أعماق البحر، لنُظهر القوة الردعية التي نمتلكها، ونعلن بأننا سنرد على أي تهديد بشكل مُروّع."



لم تقتصر مناورات بحرية الجيش الإيراني على اختبار صواريخ كروز، بل تنوّعت تحركاتها الى أعماق البحار ولأول مرة يتم اختبار غواصة فاتح الايرانية الصنع، ومن على متنها تم اختبار مدى فاعلية طوربيداتها.



وفاجأت ايران العالم اجمع بانضمام "مكران" اكبر سفينة عسكرية إلى اسطول القوة البحرية للجيش الايراني.



الصناعات الدفاعية الإيرانية كل يوم تشهد حدثا جديدا،فقد التحقت سفينة مكران الحربية الإسنادية المتعددة المهام ، بالأسطول البحري للجيش الايراني والتي تمثل جزيرة متجولة مهمتها دعم البوارج الحربية في المياه الدولية و أعالي البحار.



و تتمتع بإمكانية حمل خمس مروحيات و مزودة بمنصات حديثة لجمع المعلومات البصرية و الرادارية و الليزرية و الأجهزة التي تعمل تحت الأشعة الحمراء و تستطيع البقاء في المياه الدولية لألف يوم دون الرجوع إلى الساحل.



وقال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري: "اذا شهدنا الاسبوع الماضي إزاحة الستار عن مدينة الصواريخ البحرية تحت الارض التابعة للحرس الثوري الايراني، نشهد هذا الاسبوع دمج انجازات بحرية الجيش وكل اسبوع وكل شهر نرى زيادة قدراتنا الدفاعية وليعلم الاعداء ان القوات المسلحة لن تسمح باستعراض اي قوى وتعلمون ايضا ان قواتهم جوفاء وان ما يحدث في بلادهم هو بداية انحدار القوة الامريكية".



مدمرة "زره" القاذفة للصواريخ هي الأخرى، تلتحق بالأسطول الجنوبي للبحرية الايرانية، "زره" و تعني بالعربية المدرعة، إضافة إلى إطلاقها الصواريخ من مدفع بعيار ستة و سبعين مليمترا. فيما تحمي ظهرها مضادات جوية من عيار اربعين مليمترا، مايمكنها من معالجة اي هدف سطحي او جوي بنيرانها المكثفة. كما انها مزودة بمنصة صواريخ كروز يبلغ مداها ثلاثمئة كيلومتر لضرب الأهداف التي تبعد عنها في سطح او اعماق البحر. وما يميز هذه المدمرة عن مثيلاتها من طراز بيكان هو أنها مزودة بأجهزة الاتصالات و الرصد و تجهيزات متطورة للحرب الإلكترونية.



من جهته قال قائد المصانع البحرية للجيش الايراني، العميد عباس فاضلي نيا: "منذ ما يقارب العقدين من الزمن، حققنا الاكتفاء الذاتي تماما في انتاج المدمرات وقاذفات الصواريخ والغواصات استنادا الى العروض المقدمة ويأتي دمج الانجازين المهمين اليوم في هذا الاتجاه".



توطين صناعة الدفاع وإنتاج هذه القطع البحرية يؤكد تطور القدرة التسليحية في البحار بالنظر للمهام الاستراتيجية الموكلة للبحرية الايرانية حيث أصبحت القوات المسلحة الإيرانية في مستوى عال من الجهوزية لصد اي اعتداء.



وكان قد صرح قائد مقر "مقدم" لبحرية الجيش الايراني العميد آريا شفقت رودسري:"بالرغم من أنّ الأعلان عن هذه المناورات كان فُجائياً، إلا أنّ القوة البحرية تمكنت من توظيف أقصى طاقات قطعاتها العائمة والغاطسة والمحلقة، في المناورات التي توزعت على مساحة واسعة من سطحِ البحر، وحققت الأهداف المحددة لها سلفاً، الأمر الذي يؤكد جودة الاستعدادات وقدرات القوة البحرية في المياه الحُرة والدولية".



وعلى مساحة امتدت من مضيق هرمز مرورا ببحر عمان الى شمال المحيط الهندي يعزز الجيش الإيراني حضوره، تقول قوات البحرية الإيرانية إنها رصدت خلال المناورات اقتراب غواصات أجنبية من منطقة المناورات فوجهت لها انذارا بضرورة مغادرة المنطقة والرسالة واضحة أن عين القوات الإيرانية لا تغفل عن رصد اي تحرك قد يهدد أمنها وأن صواريخها المنتشرة بحرا وبرا مستعدة للرد عند الضرورة.



