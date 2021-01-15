خاص (إسلام تايمز) - شن رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، مساء الخميس، هجوماً عنيفاً على الإدارة الأمريكية التي اتخذت في الأيام الماضية قرارات بوضع قادة الحشد على لائحة العقوبات الدولية من بينها فالح الفياض ونائب رئيس هيئة الحشد أبو فدك المحمداوي.