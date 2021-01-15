كتائب حزب الله: الحاج أبو فدك زرع في قلوب الظالمين الرعب

خاص (إسلام تايمز) - أكدت المقاومة الإسلامية في العراق، كتائب حزب الله، الخميس، إن أمينها العام الحاج أبو فدك المحمداوي نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، زرع في قلوب الظالمين الرعب، في إشارة إلى دوره في مواجهة الاحتلال الأمريكي بالعراق بعد عام 2003.