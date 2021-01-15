الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 15 كانون الثاني 2021 ساعة 09:25

غوايدو يعرقل شراء لقاحات مضادة لكورونا من بريطانيا

غوايدو يعرقل شراء لقاحات مضادة لكورونا من بريطانيا
وأشار المحامون في بيان عنهم إلى أنهم طلبوا من البنك المركزي الموازي الذي أسسته المعارضة في فنزويلا المساعدة في الإفراج عن 120 مليون دولار من الأرصدة الفنزويلية المجمدة في بريطانيا من أجل تحويلها إلى تحالف Gavi الدولي الذي يساعد الدول الفقيرة في شراء اللقاحات. وأضافوا أن المعارضة رفضت الطلب، مشيرين إلى أن الوضع الوبائي في فنزويلا ازداد سوءا بسبب العقوبات المفروضة على البلاد حسب ما نقلت وكالة روسيا اليوم.

وتجري السلطات الفنزويلية مباحثات مع روسيا حول توريد لقاح سبوتنيك V الروسي إلى البلاد وإنتاجه على الأراضي الفنزويلية. وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت سابق أن فنزويلا ستحصل على 10 ملايين جرعة من اللقاح الروسي في وقت قريب.
مصدر : وكالات
رقم : 910267
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حرس الثورة الاسلامية يجري مناورة مركبة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية
حرس الثورة الاسلامية يجري مناورة مركبة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ الزائف ينهار.. ما بُني على باطل لا ديمومة له
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ الزائف ينهار.. ما بُني على باطل لا ديمومة له
15 كانون الثاني 2021
كتائب حزب الله: الحاج أبو فدك زرع في قلوب الظالمين الرعب
كتائب حزب الله: الحاج أبو فدك زرع في قلوب الظالمين الرعب
15 كانون الثاني 2021
الفياض: إدعاءات أمريكا بمحاربة داعش "جوفاء"
الفياض: إدعاءات أمريكا بمحاربة داعش "جوفاء"
15 كانون الثاني 2021
تظاهرة ضد مجاهدي خلق في ألبانيا
تظاهرة ضد مجاهدي خلق في ألبانيا
14 كانون الثاني 2021
مصادر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يزور هيئة الحشد الشعبي ويلتقي قادتها
مصادر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يزور هيئة الحشد الشعبي ويلتقي قادتها
14 كانون الثاني 2021
توتر جديد بين البحرين وقطر عقب المصالحة الخليجية
توتر جديد بين البحرين وقطر عقب المصالحة الخليجية
14 كانون الثاني 2021
لأول مرة .. الغواصة الإيرانية ‘‘فاتح‘‘ تطلق طوربيدا بالمناورات البحرية
لأول مرة .. الغواصة الإيرانية ‘‘فاتح‘‘ تطلق طوربيدا بالمناورات البحرية
14 كانون الثاني 2021
مناورات الجيش الإيراني.. اطلاق أنواع صواريخ كروز بحرية
مناورات الجيش الإيراني.. اطلاق أنواع صواريخ كروز بحرية
14 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني: الحكومة تولي أهمية كبيرة للخدمات الالكترونية
الرئيس روحاني: الحكومة تولي أهمية كبيرة للخدمات الالكترونية
14 كانون الثاني 2021
خلفيات التنسيق الأميركي ‘‘الإسرائيلي‘‘ الاستخباري حول العدوان على سوريا
خلفيات التنسيق الأميركي ‘‘الإسرائيلي‘‘ الاستخباري حول العدوان على سوريا
14 كانون الثاني 2021
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
14 كانون الثاني 2021
"مارتن غريفيث".. تواطؤ فاضح مع تحالف العدوان وتجاهل لمعاناة اليمنيين
"مارتن غريفيث".. تواطؤ فاضح مع تحالف العدوان وتجاهل لمعاناة اليمنيين
14 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟