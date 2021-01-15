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الجمعة 15 كانون الثاني 2021 ساعة 09:30

خرازي: يتعين على واشنطن رفع الحظر

خرازي: يتعين على واشنطن رفع الحظر
وافاد خرازي في لقاء اجراه معه موقع قائد الثورة الاسلامية بان الاتفاق النووي وثيقة دولية موقعة بين عدة دول ويتعين على جميع الأطراف الالتزام بها، ويجب ان نتساءل لماذا وصل الاتفاق النووي الى ما هو عليه الان والسبب هو عدم رفع الحظر .

واوضح ان سبب تفاوضنا مع هذه المجموعة كان هو رفع الحظر، ولكي نتصرف وفق نصوص "الاتفاق النووي" يجب إزالة سبب فشله لذلك من الضروري أن ترفع الولايات المتحدة الحظر أولاً حتى تتمكن من العودة إلى الاتفاق النووي وإذا أرادت الدول الأوروبية من دون اميركا اعادة الاتفاق النووي الى وضعه السابق، فيجب عليها أولاً أن تفي بالتزاماتها التي لم يتم الوفاء بها وأن ترفع الحظر.

وتابع كمال خرازي : إذا أرادت الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي دون رفع الحظر ، فهذا "ابتزاز". لأنه في مقابل أي حظر يريد رفعه سيكون لديه مطالب يجب تحقيقها وهذا الإجراء ليس حكيما لذلك فالطريقة الصحيحة هي أنه على اميركا قبل أن ترغب في العودة إلى الاتفاق النووي، عليها رفع جميع اجراءات الحظر التي تم الاتفاق على رفعها في الاتفاق النووي في اطار الاوامر التنفيذية لرئيس الجمهورية، بما في ذلك النووية أو تهم الإرهاب وحقوق الإنسان. بالطبع ، إذا لم تعد الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي على الإطلاق ، فهناك خطوة عملية يجب على الأوروبيين اتباعها والوفاء بالتزاماتهم حتى نتمكن من العودة إلى الوفاء بالتزاماتنا.

وعن محاولات الغرب التفاوض حول البرنامج الصاروخي ونفوذ ايران بالمنطقة قال خرازي هذا نوع من الابتزاز لأن الاتفاق النووي وثيقة واضحة ومحددة ولا تتحدث عن هذه القضايا. ونحن اتفقنا على التفاوض حول القضايا النووية ، وتوصلنا الى الاتفاق بشان ذلك ، وحافظنا على التزاماتنا حتى جرى نقضها من قبلهم ، وبدورنا قمنا بتخفيض مستوى التزاماتنا في المقابل ؛ لذلك لا يوجد مكان للحديث عن هذه الأشياء. إن الاتفاق النووي وإطاره واضحان ولا علاقة لهما بقضايا إيران الإقليمية والصاروخية.
رقم : 910269
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