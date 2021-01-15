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الجمعة 15 كانون الثاني 2021 ساعة 09:32

اجراءات امنية في واشنطن استعدادا لتنصيب بايدن

اجراءات امنية في واشنطن استعدادا لتنصيب بايدن
وشملت القائمة عددا من المواد المحظورة، مبينة أن هذه الأشياء يمكن أن تسبب مخاطر على السلامة العامة. من جهتها، أعلنت شركة المترو عن تعديلات خدمة الخطوط لاستيعاب المحيط الأمني الموسع التي ستكون سارية المفعول لحفل التنصيب اعتبارا من الجمعة 15 يناير حتى الخميس 21 يناير حسب ما نقلت وكالة روسيا اليوم.

وأشارت الشركة إلى أنها ستغلق 13 محطة داخل المحيط الأمني، مع إغلاق 11 محطة يوم الجمعة ومحطتين إضافيتين يوم السبت، وتستمر حتى نهاية الخدمة يوم الخميس. وأضافت: خلال هذه الفترة، تمر القطارات عبر المحطات المغلقة دون توقف.

وقال المدير العام للشركة بول جيه فيدفيلد: نعمل عن كثب مع شركائنا الإقليميين والفيدراليين للحفاظ على سلامة الجمهور خلال حدث الأمن الوطني الخاص.. بينما ندعم خطط إنفاذ القانون لتعزيز الأمن، فإننا نحتفظ أيضا بالخدمات الأساسية لسكاننا الذين يحتاجون إلى العمل والمواعيد الطبية ومحلات البقالة.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل 26 مسارا للحافلات حول المحيط الأمني الموسع بدءا من الجمعة وحتى الخميس.
مصدر : وكالات
رقم : 910270
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