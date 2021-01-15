مقتل 46 مدنيا شرقي الكونغو على يد متطرفين

وقال وزير الداخلية الكونغولي أدغيو غيدي إنه تم إرسال قوات أمن محلية للقرية التي تقع في منطقة إيرومو، مضيفا ان التقارير تشير إلى أن حصيلة القتلى بلغت 46 حسب ما نقلت وكالة روسيا اليوم.



وأشار إلى أن القوات الديمقراطية المتحالفة هي المسؤولة عن الهجوم، وهي جماعة متشددة أوغندية نفذت على ما يعتقد سلسلة من المجازر في شرق الكونغو راح ضحيتها أكثر من ألف مدني منذ بداية 2019 وفقا لأرقام الأمم المتحدة.



وقال مسؤولون بمحمية فيرونغا الوطنية إن مسلحين قتلوا يوم الأحد 6 على الأقل من الحراس وأصابوا عددا آخر في كمين بالمحمية الواقعة في شرق البلاد، وهي مأوى للغوريلا الجبلية المهددة بالانقراض.