إصابة 16 أسيراً فلسطينيا بكورونا في سجن النقب

وبذلك يرتفع عدد الأسرى المصابين بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء إلى 246 أسيرا، بينهم أسرى مرضى وكبار في السن.



وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن الإصابات الجديدة بكورونا في سجن النقب موزعة على الأقسام 3 و 4 و 10.



وأشار إلى أنه بتسجيل هذه الإصابات يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في سجن النقب إلى 59 إصابة.



ونبه المكتب إلى أن قسم 8 في سجن رامون المخصص لحجر المصابين بكورونا لم يعد قادراً على استيعاب أعداد جديدة من الأسرى.



من جهتها قالت هيئة الأسرى، إن حالة كبيرة من التخبط والقلق يعيشها أسرى قسم 10 والمعتقل بشكل عام بعد اكتشاف الإصابات، وتخوفات من وجود المزيد من الإصابات داخل القسم.



وحمّلت الهيئة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، في ظل الانتشار المتزايد لأعداد الأسرى المصابين بكورونا خاصة في سجن ريمون الذي وصل فيه عدد الإصابات إلى 38 إصابة والعدد قابل للازدياد.