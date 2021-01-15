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الجمعة 15 كانون الثاني 2021 ساعة 10:05

اتحاد نقابات عمّال اليمن يدين القرار الأمريكي ضد أنصارالله

اتحاد نقابات عمّال اليمن يدين القرار الأمريكي ضد أنصارالله
ودعا الاتحاد في بيان له، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والخيرين في العالم إلى الوقوف ضد مشروع القرار كونه يمثل امتداداً للأزمة وكسراً لإرادة الخيرين لإنهائها ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وطالب كافة الاتحادات والمنظمات النقابية إلى إدانة التوجهات الأمريكية الداعمة لتحالف العدوان على اليمن والتي لا تخدم عملية السلام ولا تسمح بالتقارب بين اليمنيين للجلوس على طاولة الحوار الشامل.

وجدد اتحاد نقابات عمّال اليمن الدعوة للمكونات السياسية إلى التخلي عن التبعية لقوى التحالف على اليمن والاستجابة للدعوة الوطنية التي تنادي بعودة الجميع إلى صف الوطن.
رقم : 910277
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