حركة النجباء: على الادارة الاميركية دفع ثمن قراراتها الجائرة

وفي تعليق على قرار وزارة الخزانة الاميركية بوضع رئيس اركان الحشد الشعبي ابو فدك المحمداوي فيما يسمى بقائمة العقوبات، قال القيادي في حركة النجباء: ان الادارة الاميركية تمادت في غيها وعليها ان تدفع ثمن قراراتها الجائرة.



واضاف: وضع الحاج ابو فدك المحمدواي على قائمة الارهاب تطاول على هيبة الدولة ومؤسساتها العسكرية.



وتابع الموسوي قائلا: وزارة الخزانة الاميركية مصدر تمويل الارهاب في العالم ولاقيمة قانونية لعقوباتها.



أكد ان ابو فدك المحمداوي، المهندس في أمة الحشد، لا يمسه الارهاب ولا ينال منه المستكبرون.