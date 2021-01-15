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الجمعة 15 كانون الثاني 2021 ساعة 11:22

تنسيق ايراني تركي في التصدي بحزم للجرائم الحدودية

تنسيق ايراني تركي في التصدي بحزم للجرائم الحدودية
وقال العميد خرم نيا في تصريح صحفي بعد التوقيع على الاتفاق: انه سيتم وفقا لهذا الاتفاق التصدي بصورة اكثر حزما للجرائم الحدودية في طرفي الحدود الايرانية التركية.

واضاف: انه من ضمن نصوص الاتفاق ضمان أمن الحدود وتسليم المجرمين والتصدي للجرائم المنظمة وتهريب المخدرات والسلاح وكذلك تبادل الخبرات والتدريب.

وتابع العميد خرم نيا: ان هذا الاجتماع عقد في سياق اجتماعات قادة الشرطة في البلدين وبهدف ايجاد المزيد من التنسيق والتعاون بين شرطة محافظة اذربيجان الغربية والمحافظات الحدودية التركية الاربع، ومن المقرر ان تستمر هذه الاجتماعات بصورة فصلية.

ولفت قائد شرطة محافظة اذربيجان الغربية الى التعاون الجيد بين الشرطة الايرانية والتركية واضاف: ان التصدي للزمر الارهابية والمخربة كان من ضمن محاور الاجتماع، مؤكدا ان التعاون بين الجانبين من شأنه تعزيز أمن البلدين والمنطقة.

يذكر انه تم التوقيع على اتفاق التعاون بين قائد شرطة محافظة اذربيجان الغربية العميد مسعود خرم نيا ورئيس وفد قادة الشرطة في محافظات وان، حكاري، آغري، وايغدير، آكانو آيدين.

يذكر ان لمحافظة اذربيجان الغربية حدودا مشتركة بطول 500 كم مع المحافظات التركية الاربع المذكورة.
رقم : 910292
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