الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 15 كانون الثاني 2021 ساعة 14:01

عبداللهيان: حكام السعودية يمهدون الطريق لتنفيذ المشاريع الصهيونية

عبداللهيان: حكام السعودية يمهدون الطريق لتنفيذ المشاريع الصهيونية
واضاف عبد اللهيان خلال رده على تصريحات وزير الخارجية السعودية بانه من مصلحة الرياض الثقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبار دورها المهم في اقرار الأمن والسلام الدائم في المنطقة والعالم .

واعتبر عبداللهيان ان التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية السعودي واتهاماته لايران لا اساس لها من الصحة وهي مكررة ومملة ، مؤكدا انه على السعودية ان توقف الحرب ضد الشعب اليمني المظلوم وتكف عن قتل النساء والاطفال في اليمن.

واشار المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية الى أن دعم السعودية لداعش والارهاب التكفيري حقيقة شاخصة أمام الملأ.

وتابع قائلا : من المؤسف أن حكام السعودية يمهدون الدرب لمشاريع الكيان الصهيوني اللقيط في المنطقة ، وبالمقابل يسيئون التعامل مع الدول الاسلامية الجارة.

ودعا عبداللهيان السعودية الى انتهاج سلوك بناء مع دول الجوار والمنطقة، والتخلي عن سياسة تأجيج الحروب ودعم الارهاب والمشاركة في حصار الشعوب.
رقم : 910310
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حرس الثورة الاسلامية يجري مناورة مركبة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية
حرس الثورة الاسلامية يجري مناورة مركبة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ الزائف ينهار.. ما بُني على باطل لا ديمومة له
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ الزائف ينهار.. ما بُني على باطل لا ديمومة له
15 كانون الثاني 2021
كتائب حزب الله: الحاج أبو فدك زرع في قلوب الظالمين الرعب
كتائب حزب الله: الحاج أبو فدك زرع في قلوب الظالمين الرعب
15 كانون الثاني 2021
الفياض: إدعاءات أمريكا بمحاربة داعش "جوفاء"
الفياض: إدعاءات أمريكا بمحاربة داعش "جوفاء"
15 كانون الثاني 2021
تظاهرة ضد مجاهدي خلق في ألبانيا
تظاهرة ضد مجاهدي خلق في ألبانيا
14 كانون الثاني 2021
مصادر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يزور هيئة الحشد الشعبي ويلتقي قادتها
مصادر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يزور هيئة الحشد الشعبي ويلتقي قادتها
14 كانون الثاني 2021
توتر جديد بين البحرين وقطر عقب المصالحة الخليجية
توتر جديد بين البحرين وقطر عقب المصالحة الخليجية
14 كانون الثاني 2021
لأول مرة .. الغواصة الإيرانية ‘‘فاتح‘‘ تطلق طوربيدا بالمناورات البحرية
لأول مرة .. الغواصة الإيرانية ‘‘فاتح‘‘ تطلق طوربيدا بالمناورات البحرية
14 كانون الثاني 2021
مناورات الجيش الإيراني.. اطلاق أنواع صواريخ كروز بحرية
مناورات الجيش الإيراني.. اطلاق أنواع صواريخ كروز بحرية
14 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني: الحكومة تولي أهمية كبيرة للخدمات الالكترونية
الرئيس روحاني: الحكومة تولي أهمية كبيرة للخدمات الالكترونية
14 كانون الثاني 2021
خلفيات التنسيق الأميركي ‘‘الإسرائيلي‘‘ الاستخباري حول العدوان على سوريا
خلفيات التنسيق الأميركي ‘‘الإسرائيلي‘‘ الاستخباري حول العدوان على سوريا
14 كانون الثاني 2021
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
14 كانون الثاني 2021
"مارتن غريفيث".. تواطؤ فاضح مع تحالف العدوان وتجاهل لمعاناة اليمنيين
"مارتن غريفيث".. تواطؤ فاضح مع تحالف العدوان وتجاهل لمعاناة اليمنيين
14 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟