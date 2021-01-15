عبداللهيان: حكام السعودية يمهدون الطريق لتنفيذ المشاريع الصهيونية

واضاف عبد اللهيان خلال رده على تصريحات وزير الخارجية السعودية بانه من مصلحة الرياض الثقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبار دورها المهم في اقرار الأمن والسلام الدائم في المنطقة والعالم .



واعتبر عبداللهيان ان التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية السعودي واتهاماته لايران لا اساس لها من الصحة وهي مكررة ومملة ، مؤكدا انه على السعودية ان توقف الحرب ضد الشعب اليمني المظلوم وتكف عن قتل النساء والاطفال في اليمن.



واشار المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية الى أن دعم السعودية لداعش والارهاب التكفيري حقيقة شاخصة أمام الملأ.



وتابع قائلا : من المؤسف أن حكام السعودية يمهدون الدرب لمشاريع الكيان الصهيوني اللقيط في المنطقة ، وبالمقابل يسيئون التعامل مع الدول الاسلامية الجارة.



ودعا عبداللهيان السعودية الى انتهاج سلوك بناء مع دول الجوار والمنطقة، والتخلي عن سياسة تأجيج الحروب ودعم الارهاب والمشاركة في حصار الشعوب.