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الجمعة 15 كانون الثاني 2021 ساعة 14:10

السودان توقع اتفاقا في قطاع النفط مع جنوب السودان

السودان توقع اتفاقا في قطاع النفط مع جنوب السودان
فقد كشف حامد سليمان وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والتعدين، بعد وصوله إلى السودان ، قادما من جوبا أنه عقد سلسلة من الاجتماعات مع نظرائه بوزارة البترول في دولة جنوب السودان حسب ما نقلت وكالة سبوتنيك.

وأكد وكيل قطاع النفط السوداني أنه ناقش مع المسئولين في جنوب السودان أهمية التعاون بين الدولتين لزيادة الإنتاج النفطي بحقول النفط في دولة جنوب السودان والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة بالسودان.

وأشار سليمان إلى أنه بحث مع نظيره في الجنوب إمكانية الاستفادة من مصفاة الابيض بتوفير كميات إضافية من الخام لتشغيل المصفاة.

وأكد أنه تم الاتفاق على إنشاء شراكة تعمل في مجال معالجة بيانات المسوحات الزلزالية، والتي تُعد من البنيات التحتية الرئيسية للصناعة النفطية، حيث يتم بناء عليها تقدير قياسات الاحطياطات النفطية وحفر الآبار.

وأوضح سليمان أن الطرفين قد اتفقا على إعداد (بروتكول) للتعاون في مجال التدريب النفطي وبناء القدرات بين الدولتين والاستفادة من مراكز التدريب، المعامل والمصافي وغيرها من المنشآت في السودان.

وأكد دكتور حامد سليمان ضرورة فتح المعابر بين الدولتين لتذليل العقبات التي تواجه التجارة والتعاون بين البلدين.

جدير بالذكر أن الدولتين كانتا قد وقعتا في الـ25 من سبتمبر/أيلول 2020، على مجموعة من الاتفاقيات في مجال التعاون النفطي شملت تبادل المعلومات الفنية والبرامج المقترحة لزيادة الإنتاج النفطي في جنوب السودان بجانب بناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية.

وقد شملت مسودة الاتفاقيات دخول حقول جديدة لزيادة الإنتاج النفطي في دولة جنوب السودان في حقلي الوحدة وتوماثاوث بجانب العمل على إعادة الضخ بحقل (5A) ودخوله في دائرة الإنتاج النفطي وتقديم الدعم الفني في مربعي (3،7) في دولة الجنوب.

وشملت الوقوف على موقف الترتيبات المالية الانتقالية وموقف كميات الإمداد من خام دار لكل من محطة أم دباكر ومصفاة الخرطوم، وتسريع وصول وتخليص المواد والمعدات التي تخص قطاع نفط الجنوب عبر ميناء بورتسوان.
مصدر : وكالات
رقم : 910313
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