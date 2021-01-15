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الجمعة 15 كانون الثاني 2021 ساعة 14:14

بينس يتعهد بضمان انتقال السلطة لبايدن بطريقة آمنة

بينس يتعهد بضمان انتقال السلطة لبايدن بطريقة آمنة
وأدلى بينس بالتصريحات قبل إفادة أمنية بمقر الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، وخلال اجتماع مع قوات الحرس الوطني التي تحرس مبنى الكونغرس (الكابيتول). وكان بينس واحدا من كبار المسؤولين الأمريكيين الذين اضطروا للاختباء خلال هجوم الأسبوع الماضي.

وقال بينس خلال أول ظهور له في مناسبة عامة منذ الهجوم: لقد عشنا جميعا ذلك اليوم، السادس من يناير، وكما أوضح الرئيس أمس، نحن ملتزمون بانتقال منظم وتنصيب آمن.

وأضاف أن بايدن ونائبته كاملا هاريس سيؤديان اليمين يوم 20 يناير بطريقة تتماشى مع تاريخنا وتقاليدنا وبطريقة تشرف الشعب الأمريكي والولايات المتحدة.

والتقى بينس بالعشرات من أفراد الحرس خارج مبنى الكابيتول وقدم لهم الشكر على توفير الأمن في مثل هذا الوقت المهم في حياة شعبنا, حسب ما نقلت وكالة روسيا اليوم.

وبينس من أكثر المساعدين ولاء لترامب منذ وقت طويل، لكنه أثار غضب الرئيس عندما رفض منع تصديق الكونغرس على فوز بايدن بالعدد الأكبر من أصوات المجمع الانتخابي. وخلال هجوم الكابيتول، بحث بعض أنصار ترامب اغتيال بينس ووصفوه بالخائن.
مصدر : وكالات
رقم : 910314
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