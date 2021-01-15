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الجمعة 15 كانون الثاني 2021 ساعة 16:29

مسؤول لبناني: دخلنا في مأزق كبير كنا حذّرنا منه

مسؤول لبناني: دخلنا في مأزق كبير كنا حذّرنا منه
وأشار المقداد ،في حديث لإذاعة النور، إلى أن فحوص الـpcr التي أجريت في مختبرين كبيرين في لبنان أظهرت وجود تغيّر جيني في الفيروس، وحذر من أن "هناك شئياً جديداً ظهر على الساحة"، لافتاً إلى أن نسبة 50 بالمئة من الفحوص التي أجريت خلال الأيام الماضية أظهرت وجود نوع جديد من الفيروس أسرع انتشاراً وأكثر خطورة.

ورأى المقداد أن نسبة الإلتزام بالإقفال التام أمس تدعو إلى التفاؤل، وأمل في استمرار الوضع على هذا النحو، داعياً المواطنين لأن يكونوا أكثر تشدّداً لناحية تجنب اختلاط العائلات داخل المنازل.

من جهة ثانية، أوضح المقداد أن كلّ الشركات المصنعة للقاحات طلبت إلى الدول وضع قانون يحميها، لأن اللقاحات صُنّعت بشكل طارئ، لافتاً إلى أن هناك توافقاً وإجماعاً على اقتراح قانون استيراد اللقاحات، ما يؤكد أنه سيُقرّ اليوم في مجلس النواب.

وجسب المصادر الصحفية في بيروت إن التشدد في تطبيق إجراءات الإقفال وحظر التجول الذي شهدته بيروت والمناطق، أمس، في اليوم الأول من الإقفال التام، أثبتا أن هناك قدرة على ضبط الوضع متى توفّرت الإرادة الجدية.

و قال رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزف مسلّم إن نسبة الالتزام بالإقفال العام بلغت 94%، فيما عكست كثرة الحواجز نية الحزم الذي كان مطلوباً في الإقفالات الماضية، والذي كان يمكن أن يُجنّب البلاد التي باتت تحتل عالمياً المرتبة 45 عالمياً هذا الخطر.

الإقفال تزامن مع إعلان وزارة الصحة تسجيل أكثر من خمسة آلاف إصابة (5196 حالة، بينها 12 وافدة) ووفاة 41 شخصاً، وهو الرقم الأعلى للوفيات، ما رفع إجمالي الضحايا إلى 1781.

فيما الخشية كبيرة من تضاعف هذه الأعداد بفعل الفوضى التي رافقت أيام التهافت على تخزين المواد الغذائية التي سبقت مرحلة الدخول في الإقفال التام، ما يعني حُكماً ضرورة استمرار التشدد، وعدم اقتصار تفعيل الرقابة على الالتزام في الأيام الأولى للحجر كما كان يحصل سابقاً، «وحتى تمديد فترة الإقفال التام إذا ما احتاج الأمر»، وفق مصادر اللجنة الوزارية المخصصة لمكافحة وباء كورونا، مُشيرةً إلى أن أرقام الأيام المُقبلة ستحكم آلية إدارة مرحلة ما بعد 25 من الشهر الجاري.
رقم : 910338
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