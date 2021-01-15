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الجمعة 15 كانون الثاني 2021 ساعة 16:36

الحكومة المصرية تتعرض لانتقادات بسبب مشروع القطار الكهربائي

الحكومة المصرية تتعرض لانتقادات بسبب مشروع القطار الكهربائي
واعتبر المغردون أن إعلان المشروع هدفه الترويج للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت يشكو فيه من عدم توفر 20 مليار جنيه مطلوبة للقاحات فيروس كورونا. ورأى البعض منهم أنها رشوة لألمانيا، قبل اجتماع البرلمان الأوروبي لبحث قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وتساءلوا عن جدوى إنشاء قطار كهربائي في وقت تحتاج السكك الحديدية التي يستخدمها المواطن البسيط لـ10 مليارات جنيه لإصلاحها.

وغرد الفنان عمرو واكد: "لو قولنا إن في وسط الوباء ده إن احنا هنعرف نتصرف في 360 مليار جنيه عشان نصرفهم على سنتين. تختار تجيب بيهم أنابيب أكسجين وترفع كفاءة قطاع الصحة كما ينبغي ولا تختار تعمل قطار بيوصل العين السخنة بسرعة؟ أنت متخيل مبلغ زي ده يعمل إيه في خدمات صحة المواطن البسيط في البلد؟".

ورأى عالم الاقتصاد والاجتماع نادر فرجاني المشروع: "‏تملقاً لأوروبا عموماً وألمانيا خصوصاَ، واستغفاراً لقتل جوليو ريحيني وسجله الفاضح في انتهاك حقوق الإنسان؛ شر الدواب المفلس المختل ينقذ شركة سيمنز الألمانية من الافلاس مرة أخرى بمشروع القطار الكهربائي السريع بين عاصمته اللعينة في الصحراء ومرتع قصوره الصيفية مع أولاده".

من جهتها رأت الكاتبة أميرة أبو الفتوح أن لا فائدة فعلية من القطار بسبب تكلفته العالية "شركة سيمنز الألمانية تقدم عرض تنفيذ قطار كهربائي سريع بطول ألف كلم نصفها (460 كلم) من السخنة إلى العلمين ومن العاصمة الجديدة الى الساحل الشمالي مقابل سعر خاص هو 360 مليار جنيه. هذا المبلغ الكبير سيكون دينا على الأجيال القادمة، ولن يجدي بأي نفع اقتصادي، إنه قطار الرفاهية لأهل الرفاهية".
مصدر : وكالات
رقم : 910340
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