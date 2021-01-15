حسن شكر بري ولجنة الصحة النيابية على اقرار القانون المتعلق باللقاح

توجه ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حمد حسن​ بالشكر الخالص والمودة لرئيس ​مجلس النواب​ نبيه ولرئيس وأعضاء ​لجنة الصحة النيابية​ والسادة النواب الكرام على إقرار هذا القانون الصحي العصري الذي يواكب الإنجازات العلمية ويؤمنها للشعب اللبناني رغم كل الظروف المعقدة لتبقى سلامته أولوية، أعاننا الله على مر هذا الوباء وبلاءه.



وفي وقت سابق، أقر مجلس النواب، في ​الجلسة التشريعية​ في ​قصر الاونيسكو​، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم استخدام ​المنتجات​ الطبية لمكافحة كورونا، مع تعديلات طفيفة.



كما اقر اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتمديد التصاريح المنصوص عنها في القانون 189 حتى آخر آذار، وأقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اجازة جباية الاموال وانفاق ​الدولة​ على قاعدة الاثني عشرية اعتبارا من شباط المقبل.