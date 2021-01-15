واشنطن ترفع القيود عن تصدير منتجات أمريكية إلى السودان

و قالت الوكالة السودانية للانباء أن وزارة التجارة لأمريكية - مكتب الصناعة والأمن، أعلنت عن تعديل لوائحها، وذلك برفع القيود عن تصدير منتجات أمريكية إلى السودان كانت محظورة سابقا لوجوده في قائمة الإرهاب.



وأفيد بأن المنتجات الأمريكية المعنية تشمل البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات، كما أشير إلى أن الشركات الأمريكية بعد هذا الإجراء ستتمكن من التعامل مع السودان من دون موانع قانونية.



وتاتي هذه الخطو بعد توقيع السودان اتفاق التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في 23 أكتوبر تشرين الأول2020، وبتوقيعه أصبحت السودان خامس دولة عربية،بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994، والإمارات والبحرين في سبتمبر 2020 توقع اتفاقية سلام مع دولة الاحتلال.