صحة العراق تسجل 805 إصابات جديدة بفيروس كورونا

اسلام تايمز (العراق) - أعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، عن تسجيل 805 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أشارت الى تماثل 1530 حالة للشفاء من الفيروس ووفاة 10.