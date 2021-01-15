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الجمعة 15 كانون الثاني 2021 ساعة 18:08
صحة العراق تسجل 805 إصابات جديدة بفيروس كورونا
وفي ادناه نسخة مصورة للموقف الوبائي اليومي:
مصدر :
وكالات
رقم :
910355
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