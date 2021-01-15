الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 15 كانون الثاني 2021 ساعة 18:19

الاحتلال يمنع المصلين من الوصول للأقصى

الاحتلال يمنع المصلين من الوصول للأقصى
ونشرت قوات الاحتلال الحواجز، وشددت من إجراءاتها على باب العامود وبقية الأبواب، ومنعت المصلين من الوصول إلى الأقصى.

وأدى عشرات المصلين صلاة الجمعة في حي المصرارة بعد منع الاحتلال من وصولهم للمسجد الأقصى وسط تشديد من قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة وباب العامود.

وتواصل سلطات الاحتلال منع قوافل المصلين من الداخل المحتل للأسبوع الثاني تواليًا من التوجه للصلاة في المسجد الأقصى بذريعة الإغلاق؛ حيث فرضت غرامات مالية على المخالفين، ونصبت حواجز تعيق وصول المصلين.

و من جهة أخرى، خلال خطبة الجمعة طالب خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة برفع الحصار عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك؛ لأن البلاء ليس موجودًا في الاقصى والبلدة القديمة فقط؛ إنما في كل مكان.

وأكد أبو سنينة أن القدس والبلدة القديمة يجب أن تكون مفتوحة أمام الناس، ولا يصح محاصرة القدس فقط من سائر المدن فقط.

ودعا أبو سنينة أهالي بيت المقدس وأكنافه إلى الحفاظ على أرضهم وقدسهم مسكن الأنبياء والأولياء والعلماء.

وأشار خطيب المسجد الأقصى إلى أن ما يجرى اليوم بالأقصى من إغلاق بذريعة الوباء يزيد الأمر عبئاً وثقلاً على حياة المقدسيين.

وأوضح أن الواجب على المسؤولين والعاملين أن يقوموا بعمل شيء من أجل فتح المسجد الأقصى المبارك من أجل المصلين.

وأكد أبو سنينة أن الشام مباركة وفلسطين مقدسة وبيت المقدس، ودعا أهالي الأرض المباركة ليشدوا أزر بعضهم بعضا ويكونوا على قلب رجل واحد، وقال لهم: اصبروا؛ إن الله مع الصابرين.
مصدر : وكالات
رقم : 910359
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حرس الثورة الاسلامية يجري مناورة مركبة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية
حرس الثورة الاسلامية يجري مناورة مركبة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ الزائف ينهار.. ما بُني على باطل لا ديمومة له
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ الزائف ينهار.. ما بُني على باطل لا ديمومة له
15 كانون الثاني 2021
كتائب حزب الله: الحاج أبو فدك زرع في قلوب الظالمين الرعب
كتائب حزب الله: الحاج أبو فدك زرع في قلوب الظالمين الرعب
15 كانون الثاني 2021
الفياض: إدعاءات أمريكا بمحاربة داعش "جوفاء"
الفياض: إدعاءات أمريكا بمحاربة داعش "جوفاء"
15 كانون الثاني 2021
تظاهرة ضد مجاهدي خلق في ألبانيا
تظاهرة ضد مجاهدي خلق في ألبانيا
14 كانون الثاني 2021
مصادر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يزور هيئة الحشد الشعبي ويلتقي قادتها
مصادر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يزور هيئة الحشد الشعبي ويلتقي قادتها
14 كانون الثاني 2021
توتر جديد بين البحرين وقطر عقب المصالحة الخليجية
توتر جديد بين البحرين وقطر عقب المصالحة الخليجية
14 كانون الثاني 2021
لأول مرة .. الغواصة الإيرانية ‘‘فاتح‘‘ تطلق طوربيدا بالمناورات البحرية
لأول مرة .. الغواصة الإيرانية ‘‘فاتح‘‘ تطلق طوربيدا بالمناورات البحرية
14 كانون الثاني 2021
مناورات الجيش الإيراني.. اطلاق أنواع صواريخ كروز بحرية
مناورات الجيش الإيراني.. اطلاق أنواع صواريخ كروز بحرية
14 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني: الحكومة تولي أهمية كبيرة للخدمات الالكترونية
الرئيس روحاني: الحكومة تولي أهمية كبيرة للخدمات الالكترونية
14 كانون الثاني 2021
خلفيات التنسيق الأميركي ‘‘الإسرائيلي‘‘ الاستخباري حول العدوان على سوريا
خلفيات التنسيق الأميركي ‘‘الإسرائيلي‘‘ الاستخباري حول العدوان على سوريا
14 كانون الثاني 2021
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
14 كانون الثاني 2021
"مارتن غريفيث".. تواطؤ فاضح مع تحالف العدوان وتجاهل لمعاناة اليمنيين
"مارتن غريفيث".. تواطؤ فاضح مع تحالف العدوان وتجاهل لمعاناة اليمنيين
14 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟