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الجمعة 15 كانون الثاني 2021 ساعة 19:32

بيان سلطات البحرين حول الإفراج عن مواطنيها المحتجزين في قطر

بيان سلطات البحرين حول الإفراج عن مواطنيها المحتجزين في قطر
واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان "قيام الجهات القطرية المختصة بالإفراج عن المواطنين البحرينيين خطوة تعكس الروح المطلوبة لاستكمال معالجة الموضوعات العالقة بين البلدين من أجل تعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس".

وعبرت عن أملها في "أن يتم كذلك إطلاق سراح البحارة الآسيويين الذين يعملون على سفن الصيد البحرينية، مراعاة لحالتهم الإنسانية".

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان رسمي أمس الخميس أن قطر أفرجت عن ثلاثة مواطنين بحرينيين احتجزوا في وقت سابق أثناء رحلات صيد، بينهم سامي الحداد بطل كمال الأجسام.
مصدر : وكالات
رقم : 910368
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