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الجمعة 15 كانون الثاني 2021 ساعة 23:29

لبنان تكتشف سلالة جديدة لكورونا أكثر انتشارا من البريطاني

لبنان تكتشف سلالة جديدة لكورونا أكثر انتشارا من البريطاني
وأكد المقداد في حديث إلى "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "فحوص الـpcr التي أجريت في مختبرين كبيرين في لبنان أظهرت وجود تغير جيني في الفيروس، كما أن 50 بالمئة من الفحوص خلال الأيام الماضية أظهرت وجود نوع مستجد من الفيروس تكمن خطورته في أنه أسرع انتشارا، ولا نعلم حتى الآن إذا كنا نواجه نوعا جديدا من الفيروس، أو أن فيروس كورونا قد طور نفسه".

وتابع: "وصل الوضع في لبنان إلى الخطورة التي كنا نحذر منها على الدوام، إذ إننا بتنا لا نجد أماكن للمرضى حتى في طوارئ المستشفيات، واللافت هو ظاهرة ارتفاع نسبة الإصابات بين صفوف فئة الشباب".

وأضاف أن "نسبة التزام الإقفال أمس تدعو إلى التفاؤل ونأمل في استمرار الوضع على هذا المنوال طيلة فترة الإقفال العام، وأن نعي خطورة ما وصلنا إليه".

ودعا إلى "التزام البيوت، وتجنب الاختلاط حتى بين العائلات والأقارب داخل المنازل، فالبعض يحملون الفيروس دون ظهور عوارض عليهم".
رقم : 910424
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