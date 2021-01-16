رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني إهانة للعرب والمسلمين

خاص (إسلام تايمز) - رأى الدكتور أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إن موجة التطبيع التي أقدمت عليها بعض الأنظمة العربية في المنطقة هي إهانة للعرب والمسلمين كافة، معتبراً في الوقت ذاته أن هذه الموجة هي بمثابة موجة غدر للشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه وإنهاء الاحتلال.