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السبت 16 كانون الثاني 2021 ساعة 08:44

استقالة وزير الصحة الأمريكي على خلفية اقتحام الكونغرس

استقالة وزير الصحة الأمريكي على خلفية اقتحام الكونغرس
ووفق قناة "سي إن إن" سيبقى عازار في منصبه حتى 20 الشهر الحالي.

واستقال عدد متزايد من مسؤولي إدارة ترامب، بما فيهم وزيرة النقل إيلين تشاو ووزيرة التعليم بيتسي ديفوس، احتجاجا على أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول في 6 يناير ودور الرئيس المنتهية صلاحيته فيها.

​واقتحمت حشود من أنصاره ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس.

وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها اليوم في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".
مصدر : وكالات
رقم : 910448
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