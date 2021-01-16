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السبت 16 كانون الثاني 2021 ساعة 08:47

الحديدة تشهد وقفات احتجاجية استنكارا للقرار الأميركي بحق أنصارالله

الحديدة تشهد وقفات احتجاجية استنكارا للقرار الأميركي بحق أنصارالله
وأكد المشاركون أن القرار فضيحة سياسية جديدة للنظام الأمريكي الذي يمارس الإرهاب ذاته على الشعب اليمني وجزء من غطرسته وهيمنته على العالم الخارجي.

واستنكروا استمرار العدوان وما ارتكبه من جرائم بحق الأطفال والنساء والشيوخ واستهداف المنشآت المدنية وأماكن التجمعات السكانية وتعمده فرض حصار ممنهج ضاعف من المعاناة الإنسانية دون وازع إنساني أو أخلاقي.

وجددوا موقف الصمود والثبات ورفض أي تدخلات خارجية في الشأن اليمني والوقوف إلى جانب أنصار الله في معركة العزة والكرامة والدفاع عن السيادة والاستقلال.

وأشارت بيانات الوقفات إلى أن القرار لا يمثل لدى الشعب اليمني الصامد طيلة ست سنوات أي اهتمام ولا يعني لهم شيء لأنهم يعلمون ويدركون جيدا أن صانع مبررات العدوان على اليمن هي الإدارة الأمريكية.

ونوهت البيانات إلى أن هذا الإعلان لن يزيد الشعب اليمني إلا المزيد من التلاحم والالتفاف حول القيادة الثورية والسياسية دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره والصمود في مواجهة العدوان وأذنابه مهما كانت التحديات والتضحيات.

ونددت باستمرار صمت المجتمع الدولي إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة وجرائم بشعة من خلال استهداف المنازل والأسواق والطرقات وتدمير مقدرات الوطن واحتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح أممية في ظل صمت وتواطؤ دولي وأممي فاضح.

وأشادت البيانات بالانتصارات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية وسلاح الجو المسير والدفاع الجوي الذي أسقط العديد من طائرات العدو خلال الفترة الماضية.
رقم : 910450
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