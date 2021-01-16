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السبت 16 كانون الثاني 2021 ساعة 08:48

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب محافظة هرمزكان جنوب ايران

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب محافظة هرمزكان جنوب ايران
وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له ان الزلزال وقع في الساعة الواحدة و 1 دقيقة و 3 ثوان بعد منتصف ليلة الجمعة السبت بالتوقيت المحلي (التاسعة و 31 دقيقة و 3 ثوان مساء بتوقيت غرينتش).

واضاف: ان الزلزال وقع في عمق 19 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 26.67 والطول الشرقي 55.21 درجة.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار محتملة جراء الزلزال.

ويقع ميناء كُنغ في محافظة هرمزكان جنوب ايران على بعد 165 كم الى الغرب من مركز المحافظة بندرعباس.
مصدر : وكالات
رقم : 910451
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