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السبت 16 كانون الثاني 2021 ساعة 09:06

مسؤولة اممية جديدة للعراق يختارها غوتيريش

مسؤولة اممية جديدة للعراق يختارها غوتيريش
وستخلف غِيشلادوتير أليس وولبول من المملكة المتحدة، والتي ستتم مهمتها في نهاية نهاية شباط / فبراير، وفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة اليوم.

وعملت ِ غِيشلادوتير لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان، ومنظمة الأمن والتعاون في أوربا، ومؤخرا كرئيسة لبعثة المنظمة لمراقبة الانتخابات في اوكرانيا.

وشغلت منصب المدير الاقليمي لهيئة الامم المتحدة للمرأة في أوربا وآسيا الوسطى، وممثلتها القطرية في تركيا وفي افغانستان، وقد كانت وزيرة خارجية آيسلندا من 2007 – 2009، وعضو في برلمان بدلها لمدة 7 سنوات.

وغِيشلادوتير حاصلة على شهادة البكالوريوس في التاريخ والأدب من جامعة آيسلندا كما اكملت دراسات عليا في التاريخ في جامعة كوبنهاغن.
واعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 حزيران عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية

ولاقى اعلان الكاظمي موعد الانتخابات ترحيباً اممياً وتعهدا بالدعم، والعمل على نجاحها الا ان مواقف الكتل السياسية مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات اجراء الانتخابات.
مصدر : وكالات
رقم : 910457
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