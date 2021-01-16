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السبت 16 كانون الثاني 2021 ساعة 11:28

البرازیل.. انهيار النظام الصحي بسبب کورونا فی عاصمة ولاية الأمازون

البرازیل.. انهيار النظام الصحي بسبب کورونا فی عاصمة ولاية الأمازون
وأعلن وزير الصحة البرازيلي، عن انهيار المستشفيات و النظام الصحي في مناوس.

ومع ارتفاع أعداد الوفيات وقلة الإمكانات، اضطرت بلدية المدينة لدفن ضحايا الفيروس في مقابر جماعية.

هذا وقال فيليبي نافيكا، الباحث الذي يدرس الطفرات الفيروسية في شمال البرازيل، إن النسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي رصدت مؤخرًا في اليابان ومنشأها الأمازون يمكن أن تكون معدية بالقدر نفسه مثل تلك التي رُصدت في المملكة المتحدة أو جنوب إفريقيا.

وقال الاختصاصي من معهد ليونيداس وماريا دين، والذي يجري دراساته بالشراكة مع معهد أبحاث فيوكروز المرموق، إنه من المحتمل أن يكون هذا المتحور الجديد الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "مقلق للغاية"، قد انتشر بالفعل في مناطق برازيلية أخرى.

وهذا ما يثير قلق السلطات الصحية في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 212 مليون نسمة.

وأودى كوفيد-19 بوفاة أكثر من 205 آلاف شخص في البرازيل.

وارتفع عدد الإصابات والوفيات على نحو كبير في البرازيل ولا سيما في ماناوس، عاصمة ولاية أمازوناس.

وفى ولاية أمازوناس وحدها، أودى الفيروس بحياة أكثر من 5400 شخص.
مصدر : وكالات
رقم : 910490
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