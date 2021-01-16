الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من القدس ونابلس

ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد ثائر محمود من قرية العيسوية بالقدس المحتلة حسب المركز الفلسطيني للإعلام.



واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمير أبو جمعة بعد دهم وتفتيش منزله ببلدة الطور في القدس.



وتعاني بلدتي العيسوية والطور من حملة عقاب جماعي تمارسها سلطات الاحتلال بحق سكانها، مستخدمة كل وسائل التنكيل والقمع بحقهم، بما فيها فرض الضرائب وتحرير مخالفات، خاصة لكل من يبتعد عن منزله ١٠٠ متر في ظل إجراءات "كورونا".



وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال عوض الله شحادة (35 عاما)، بعد إطلاق الرصاص عليه قرب مدخل بلدة قصرة جنوب محافظة نابلس.



وأفاد المواطن ثائر شحادة أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شقيقه عوض، أثناء تواجده أمام منزله على مدخل البلدة، من مسافة صفر، ما أدى لإصابته بعدة رصاصات بالقدم والخاصرة.



وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت شقيقه ونقلته بسيارة إسعاف إسرائيلية إلى جهة غير معلومة.